В Новосибирске на Пасху ограничат парковку транспорта у наиболее посещаемых храмов

Оставлять авто нельзя будет возле 13 наиболее посещаемых храмов Новосибирска. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске введут ограничение стоянок в пасхальную ночь. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

− В местах расположения городских храмов вводится ограничение парковки транспортных средств с применением соответствующих дорожных знаков и иных технических средств организации дорожного движения, − отметили в муниципалитете.

Оставлять авто нельзя будет возле 13 наиболее посещаемых храмов Новосибирска. Это Вознесенский кафедральный собор, храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы, Троице-Владимирский собор и так далее.

Кроме того, на нескольких участках закроют движение. Речь идет об участках по улице Советской от улицы Спартака до улицы Каинской и от улицы Гоголя до улицы 1905 года.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске на Пасху запустят дополнительные троллейбусы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber