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НовостиОбщество11 апреля 2023 9:36

В Новосибирске на Пасху ограничат парковку транспорта у наиболее посещаемых храмов

Также закроют движение на нескольких участках
Анастасия ХРОМЫХ
Оставлять авто нельзя будет возле 13 наиболее посещаемых храмов Новосибирска.

Оставлять авто нельзя будет возле 13 наиболее посещаемых храмов Новосибирска.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске введут ограничение стоянок в пасхальную ночь. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

− В местах расположения городских храмов вводится ограничение парковки транспортных средств с применением соответствующих дорожных знаков и иных технических средств организации дорожного движения, − отметили в муниципалитете.

Оставлять авто нельзя будет возле 13 наиболее посещаемых храмов Новосибирска. Это Вознесенский кафедральный собор, храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы, Троице-Владимирский собор и так далее.

Кроме того, на нескольких участках закроют движение. Речь идет об участках по улице Советской от улицы Спартака до улицы Каинской и от улицы Гоголя до улицы 1905 года.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске на Пасху запустят дополнительные троллейбусы.

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