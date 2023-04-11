Генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2023 года в Новосибирске: когда начнется и где посмотреть

Генеральная репетиция пройдет за два дня до праздника. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В 2023 году отметят 78-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Как и в предыдущие годы, в центре города пройдет военный парад. Рассказываем, когда начнется генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2023 года в Новосибирске.

С начала апреля военные начали подготовку к празднику. Новосибирцы смогут посмотреть, как военные готовятся к маршировкам, на площади Ленина. Вторая, генеральная репетиция пройдет 7 мая с 10.00 до 12.00. Перед этим перекроют Красный проспект, вместе с ним обычно перекрывают несколько ближайших улиц: Октябрьскую магистраль, Вокзальную магистраль, улицу Орджоникидзе.

Парад Победы пройдет 9 мая в 10.00. После него по перекрытым улицам пройдет колонна «Бессмертного пола». После него состоится шествие «Бессмертного полка», в Первомайском сквере дадут праздничный концерт, а под вечер запустят фейерверк с площадки за оперным театром и артиллерийский салют с набережной Оби.

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