В Новосибирске директор компании получил штраф за трудоустройство экс-казначея

В Новосибирске директор получил штраф и составил кодекс этики работников после того, как принял на работу экс-казначея. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор компании из Калининского района принял на работу бывшего старшего казначея Федерального казначейства по Новосибирской области и получил штраф. Нарушения закона о противодействии коррупции нашла районная прокуратура, сообщили 11 апреля в пресс-службе надзорного органа региона.

Директор общества с ограниченной ответственностью не передал информацию о приеме на работу новой сотрудницы, несмотря на то, что она бывшая госслужащая, и по закону нужно сделать это в срок 10 дней.

Начальнику внесли представление, в отношении него и организации возбуждены дела об административных правонарушениях, назначены штрафы.

Теперь в компании определен сотрудник, ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений. Кроме того, в организации составили кодекс этики и служебного поведения работников, разработали антикоррупционную политику, а также положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов.

Напомним, ранее стало известно о подобном случае, который произошел в одной из новосибирских школ: там уволили учительницу из-за того, что она раньше работала в полиции.

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