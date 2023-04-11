На трассах Новосибирской области ввели штормовое предупреждение из-за сильного ветра и гололедицы

В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение на трассах 11 апреля. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение на трассах 11 апреля. Информация появилась на сайте ФКУ «Сибуправтодор».

Водителей предупредили о мокром снеге и ветре, порывы которого будут достигать 20 метров в секунду.

− На трассах возможны гололедные явления, снижение видимости, сильный боковой ветер, − отметили в публикации.

На период неблагоприятных условий дорожные службы работают в усиленном режиме.

Водителей призвали быть максимально внимательными – обязательно соблюдать скоростной режим и выдерживать дистанцию.

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