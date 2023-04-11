На трассах Новосибирской области ввели штормовое предупреждение из-за сильного ветра и гололедицы

В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение на трассах 11 апреля.
Фото: Виктория МИНАЕВА
В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение на трассах 11 апреля. Информация появилась на сайте ФКУ «Сибуправтодор».
Водителей предупредили о мокром снеге и ветре, порывы которого будут достигать 20 метров в секунду.
− На трассах возможны гололедные явления, снижение видимости, сильный боковой ветер, − отметили в публикации.
На период неблагоприятных условий дорожные службы работают в усиленном режиме.
Водителей призвали быть максимально внимательными – обязательно соблюдать скоростной режим и выдерживать дистанцию.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер