Депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина получила медаль в Санкт-Петербурге за ремонт туалета

Депутат новосибирского горсовета Светлана Каверзина получила медаль за ремонт туалета для водителей автобусов. Фото: предоставлено Светланой Каверзиной.

Новосибирский депутат Светлана Каверзина получила медаль за ремонт туалета для водителей автобусов в Советском районе. Деревянная кабинка с дверью появилась на конечной остановке ОРМЗ. История получила широкий общественный резонанс, дошла до Санкт-Петербурга.

После этого питерские художники решили наградить деятеля орденом за особые заслуги Georgievich Award «С благодарностью от человечества». Шуточная церемония прошла в Санкт-Петербурге вечером 10 апреля.

На премии выдавали медали с изображением трехлапой утки. Одна из них теперь будет храниться у новосибирского депутата.

Средства на поездку Светлане Каверзиной – чуть более 23 тысяч рублей – собрали неравнодушные избиратели, а одна из них подарила сертификат на перелет.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как депутат отреагировала, узнав о номинации.

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