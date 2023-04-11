В Новосибирске продают элитный коттедж со студией звукозаписи за 54 миллиона рублей

Трехэтажный коттедж окружен соснами и расположен в тихом микрорайоне. Фото: Циан

В Заельцовском районе Новосибирска выставили на продажу элитный коттедж с башней и собственной студией звукозаписи. За него просят 54 миллиона рублей. Информация опубликована на одном из сайтов по аренде и продаже недвижимости.

Площадь дома составляет 320 метров квадратных. Трехэтажный коттедж окружен соснами и расположен в тихом микрорайоне.

В нем имеется все необходимое для комфортного проживания – камин, сауна, крытая зона барбекю, прачечная, а также двухуровневый гараж. Для тех, кто увлекается музыкой, есть отдельное помещение с качественной звукоизоляцией.

− В ландшафте использовались молодые ели, сосны, маньчжурский орех, туи. Высаживались профильной организацией 8 лет назад, хорошо прижились и быстро растут, − говорится в объявлении.

А еще на территории есть футбольная поляна с мягким газоном, где можно погонять мяч вместе с детьми.

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