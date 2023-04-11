В Новосибирской области 22-летний монтер получил перелом во время работы на железнодорожных путях

В Новосибирске монтер получил травму во время работ на железной дороге. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области сотрудник филиала «РЖД» травмировался на путях во время железнодорожных работ. Инцидент произошел 10 апреля около девяти часов вечера между станциями Издревая и Жеребцово.

Старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина сообщила КП-Новосибирск, что на путях пострадал 22-летний монтер.

Новосибирская транспортная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства об охране труда. Причины и обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

Парня госпитализировали для оказания медицинской помощи – как уточнил источник КП-Новосибирск, монтер получил перелом.

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