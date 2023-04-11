Поправки в Устав Новосибирска обсудили на публичных слушаниях

Игорь Атякшев: «Несмотря на изменения, мэр как был подотчетен жителям Новосибирска, так и останется». Фото: Пресс-служба Совета депутатов города Новосибирска

Внесение поправок в Устав Новосибирска необходимо, чтобы привести его в соответствие с действующим законодательством, в том числе с принятым областным законом о единой модели выборов мэров и с федеральным законом, предусматривающим досрочное прекращение полномочий депутата в случае его отсутствия на всех заседаниях Совета депутатов в течение шести месяцев подряд. На приведение Устава Новосибирска в соответствие с актуальной правовой базой отведено три месяца.

Проведение публичных слушаний помогло учесть мнение новосибирцев по деталям процедур. К примеру, можно ли избираться мэром на два срока подряд, каким будет порядок голосования депутатов при выборах мэра, что может служить основанием для отзыва главы города. Присутствующие на слушаниях юристы высказали экспертную оценку: данные изменения полностью соответствуют федеральному и региональному законодательству. По мнению большинства выступивших на слушаниях, Совет депутатов города Новосибирска должен учесть требования законодательства и принять изменения в Устав.

Проведение публичных слушаний помогло учесть мнение горожан по процедурным деталям. Фото: Пресс-служба Совета депутатов города Новосибирска

- Ответ очевиден, и странно слышать призывы «давайте мы не примем изменения в Устав», - высказался депутат Заксобрания Александр Щербак.

Его точку зрения поддержал Дмитрий Асанцев. Председатель Совета депутатов города Новосибирска считает, что народные избранники не должны агитировать за нарушение законов.

- Учитывать мнение избирателей во всем - главное правило любого депутата. Прежде чем выражать свое мнение здесь, я спросила у своих избирателей: «А вы за закон?» На моем округе - за и удивлены, почему закон не был принят раньше, - говорит депутат Совета депутатов города Новосибирска Ирина Беспечная.

Председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению Игорь Атякшев напомнил, что, несмотря на все изменения, глава муниципального образования как был подотчетен жителям Новосибирска, так и останется при любой модели выборов.