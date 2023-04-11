Изменения в Устав Новосибирска обсудили на публичных слушаниях в горсовете

В новосибирском горсовете прошли публичные слушания по внесению изменений в Устав города. Фото: https://gorsovetnsk.ru/

Во вторник, 11 апреля, в новосибирском горсовете прошли публичные слушания по внесению изменений в Устав города. На них присутствовали общественники и эксперты в разных областях.

Корректировки касаются двух важных моментов – изменения системы выборов мэра, а также лишения полномочий депутатов, которые не появляются на сессии больше полугода.

− Слушания вызвали бурный интерес жителей города – в большом зале мэрии не было свободных мест. Хотя на самом деле суть вопроса лишь в том, чтобы привести Устав города Новосибирска в соответствие с федеральным и областным законодательством, − отметили на сайте Совета депутатов Новосибирска.

На ближайшей сессии, которая состоится 26 апреля, депутатам Совета депутатов предстоит принять решение об утверждении поправок.

Напомним, в феврале депутаты Заксобрания Новосибирской области в двух чтениях приняли закон об отмене прямых выборов мэра. Это значит, что градоначальника будет назначать специальная комиссия на конкурсной основе.

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