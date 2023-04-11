В Новосибирске на Пасху запустят дополнительные троллейбусы

В Новосибирске в пасхальную ночь будут курсировать дополнительные троллейбусы. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В Новосибирске в пасхальную ночь, с 15 на 16 апреля, запустят дополнительные троллейбусные маршруты до храмов. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщили в пресс-центре мэрии города.

В субботу во вторую смену выйдут все городские троллейбусы, чтобы развозить новосибирцев на богослужения.

С 22 часов 15 апреля до 4 часов утра 16 апреля троллейбусы будут ездить от улицы Учительской, где стоит Знаменский храм, до Вознесенского кафедрального собора по улице Гоголя, к Собору Александра Невского на улице Советской, а затем уедут на левый берег. Конечной остановкой станет Станиславский жилмассив. В обратном направлении троллейбус будет идти также до Знаменского храма.

Другой троллейбус проедет по похожему маршруту, но от Собора Александра Невского повернет на Красный проспект и будет идти по улицам Большевистская, Восход и Кирова до улицы Ленинградской. В обратном направлении – до Знаменского храма.

Предназначенные для пасхальных маршрутов троллейбусы будут выделены трафаретами. Поездку можно будет оплатить социальными картами, наличными и банковской картой.

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