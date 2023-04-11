Апрель 2023 года в Новосибирской области стал самым холодным за последние 16 лет

Второй месяц весны стал самым холодным за последние 16 лет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Апрель 2023 года в Новосибирской области побил рекорд – второй месяц весны стал самым холодным за последние 16 лет. Об этом на пресс-конференции 11 апреля сообщил начальник Западно-Сибирского УГМС Александр Люцигер.

Средняя температура воздуха в регионе составит от +2 до +5 градусов. Это ниже нормы примерно на один градус.

Хотя, по словам Александра Люцигера, много лет подряд апрель в Новосибирской области был теплее нормы.

− На всей территории Западной Сибири апрель будет либо около нормы, либо холоднее нормы на один градус. То есть, не намного, но ниже, а не выше, как было все предыдущие 16 лет, − отметил начальник Западно-Сибирского УГМС.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в апреле местных жителей ждут температурные качели.

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