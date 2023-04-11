Можно получать до 200 тысяч рублей в месяц: новосибирцам назвали самые высокооплачиваемые вакансии в апреле

Эксперты перечислили самые высокооплачиваемые вакансии Новосибирска в апреле 2023 года. Фото: Даниил ОПАРИН

Эксперты перечислили самые высокооплачиваемые вакансии Новосибирска в апреле 2023 года. Рейтинг представили аналитики сервиса SuperJob.

На первом месте расположилась вакансия главного инженера проекта. Такому специалисту готовы платить от 150 до 200 тысяч рублей ежемесячно.

Следом идет оператор станков с ЧПУ (числовым программным управлением – прим. ред.). На данной должности можно зарабатывать от 80 до 120 тысяч рублей в месяц.

В список самых высокооплачиваемых вакансий апреля также вошли региональный менеджер по продажам оборудования и менеджер по продажам. Размер заработной платы составляет от 80 тысяч рублей.

Ведущий инженер-проектировщик линий электропередачи может зарабатывать в Новосибирске от 70 тысяч рублей.

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