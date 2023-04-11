Жители Кузбасса поделились ностальгией от пятирублевых купюр

В Кузбассе оценили новые-старые пятирублевые купюры. Фото: Диана ИВАНОВА.

В Кузбассе начали распространять недавно выпущенные купюры номиналом в пять рублей. Жители Новокузнецка поделились своими впечатлениями с редакцией Сибдепо.

По словам одной из обладательницы новой купюры, появление пятирублёвых бумажных денег морально возвращает в прошлое, когда они были в ходу и востребованы.

Выпускать такие бумажные деньги перестали в 1998 году – их стали заменять монетами. Выпуск пятирублевых купюр в бумажном виде возобновили в конце 2022 года, их делают по образцу 1997 года.

В издании запустили опрос, чтобы выяснить, как жители Кузбасса относятся к такому экономическому флешбэку.

Больше половины читателей признались, что еще не трогали новые-старые купюры, около 15 % сообщили, что уже пользовались «пятирублевками». Примерно 30 % опрошенных возмутились, зачем вообще нужно было возвращать бумажные деньги такого номинала, и меньше всего жителей Кузбасса ответили, что хотят подержать их в руках.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как на появление пятирублевых купюр отреагировали новосибирцы.

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