Сестер мальчика, которого мать оставила в новосибирской больнице, могут забрать под опеку

альчика и его сестер поместили в разные центры. Фото: vk.com/blacklist_novosibirsk/ Артем Килькин

Сестер мальчика, брошенного в инфекционной больнице, могут взять под опеку. Пока их мама на лечении в больнице, две девочки и мальчик в разных центрах, а новорожденный ребенок в доме малютки.

- Эта женщина написала заявление на временную опеку над девочками. Скоро ее просьбу будут рассматривать, - рассказали КП-Новосибирск соседи.

По словам соседей, мальчика пока никто забирать не будет. Сейчас им и его здоровьем будут заниматься врачи.

Напомним, что инцидент с ребенком произошел неделю назад в инфекционной больнице. Когда пришла время выписки мальчика никто не забрал и его отправили в детский социальный центр. Мама ребенка уверяла «Комсомолку», что сама написала заявление на временное размещение сына там. Мол, мальчик агрессивный и она с ним не справляется.

Как оказалось позже, своих дочек женщина тоже отдала в центр и в дом малютки, потому что легла в больницу.

Соседи семьи бьют тревогу. Они считают, что над мальчиком в этой семье постоянно издеваются и бьют.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber