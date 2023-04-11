В Новосибирске мужчина погасил долг в 300 тысяч рублей ради Iphone 14

Новосибирец не мог лишиться смартфона, так как в нем хранились важные документы. Фото: Даниил ОПАРИН

Новосибирец выплатил 300 тысяч рублей долга, желая вернуть арестованный Iphone 14. Детали истории раскрыли в ГУ ФССП по Новосибирской области.

Должником оказался 35-летний местный житель. Сибиряк не исполнял судебное решение и избегал встречи с судебным приставом-исполнителем.

Спустя некоторое время пристав-исполнитель пришла домой к мужчине. Она арестовала ЖК-телевизор новосибирца, а также вручила требование о явке на прием.

− Через три дня должник явился на прием в подразделение ГУФССП России по Новосибирской области. В ходе разговора пристав-исполнитель обнаружила у должника личный смартфон, Iphone 14, и тут же произвела арест данного имущества с изъятием, − говорится в публикации.

Остаться без смартфона мужчина не мог. По его словам, на устройстве хранились важные документы, связанные с предпринимательской деятельностью. Сибиряк испугался, что может понести значительные убытки, поэтому оперативно погасил задолженность. В итоге он выплатил 320 тысяч рублей – 300 тысяч основного долга и 20 тысяч исполнительского сбора.

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