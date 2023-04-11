В новосибирской школе учительницу уволили из-за службы в полиции

В Новосибирске учительницу уволили из-за службы в полиции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске учительницу начальных классов уволили посреди учебного года из-за того, что она служила в полиции. Об этом сообщает Горсайт.

Сотрудницу МВД в отставке уволили из школы № 73 по решению прокуратуры Ленинского района Новосибирска – из-за выявленных при проверке нарушений требований закона о противодействии коррупции.

При трудоустройстве сотрудник подразделения отдела полиции в запасе передала в школу трудовую книжку вместе с документами. Отработала две четверти с первоклассниками. По ее словам, она была уверена, что директриса отправила необходимое уведомление о назначении в отдел полиции.

– Это делается обязательно, если с момента увольнения с предыдущего места работы не прошло более двух лет. Как оказалось, директор школы об этой норме закона не знал. Меня обвинили в том, что я не поставила в известность работодателя о том, что работала в правоохранительных органах, – пояснила уволенная работница.

После прокурорской проверки педагогу предложили уволиться по собственному желанию, но она отказалась. Тогда ее уволили, и первоклассники остались без учителя.

Теперь работница с педагогическим образованием обратилась в суд: она будет добиваться восстановления в должности и считает, что ни в чем не виновата.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber