СГК заменит оборудование 24 теплокамер в Новосибирске

Фото: Пресс-служба СГК

Основная часть оборудования и материалов для теплокамер уже поступила на склады СГК. В ближайшие дни ремонтный цех компании начнет работы сразу на нескольких объектах - по улицам Кропоткина, Ключ-Камышенское плато и Красный факел.

Капитальный ремонт теплокамер - это работа в трех направлениях.

• Замена тепломеханического оборудования: запорной арматуры, а также компенсаторов, которые защищают трубы от температурных деформаций.

• Работы на металлоконструкциях: замена неподвижных опор, лестниц.

• Модернизация строительных конструкций: железобетонные плиты, балки, перемычки.

Всего в Новосибирске - 13 914 тепловых камер, средний показатель их износа составляет 68%.

В программу ремонта включены объекты в критичном состоянии. Это теплокамеры, построенные вместе теплосетями в промежутке с 1960-х до 1980-х годы. Но есть и более старые: например, теплокамера №216 на перекрестке улиц Костычева и Степная работает с 1953 года.

Объем вложений в капремонт составит 105 млн рублей.

- Капремонт тепловых камер в комплексе с модернизацией трубопроводов позволит нам сдержать дальнейшее увеличение повреждаемости коммуникаций. Работы будем проводить своими силами, подрядчиков задействуем только на благоустройстве. Отключения ресурса в связи с работами неизбежны, но они будут непродолжительными - в течение одного дня для врезки арматуры или включения резервной схемы, - рассказал заместитель главного инженера по ремонту теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Роман Моисеев.

Более существенное влияние капремонт окажет на дорожное движение. Сужения или перекрытия автодорог будут над десятью теплокамерами: Ватутина, 49. Связистов, 1. Бурденко, 31. Комсомольская, 31а. Костычева, 11а. Кропоткина, 263. Б. Богаткова, 221. Кошурникова, 24/1. Ключ-Камышенское, 26/2. Советская, 97.

Бригады ремонтного цеха СГК рассчитывают выполнить ремонты на каждом объекте в среднем за 18 дней. В целом работы продлятся до сентября.

Карта работ - по ссылке.