Портфель привлеченных средств юридических лиц ВТБ в Новосибирской области вырос на 70%

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ВТБ выступает одним из кредиторов предприятий различных сфер экономики региона. В структуре регионального кредитного портфеля банка 30% приходится на сферу торговли, еще 27% составляют кредиты на финансирование строительства, 18% - пищевой промышленности и сельского хозяйства.

Доля кредитов с госсубсидированием в кредитном портфеле по итогам года составила 9,6 млрд рублей. С учетом вновь запущенных в 2022 году государственных программ сегодня банк предлагает клиентам более 30 инструментов господдержки.

Число клиентов ВТБ в Новосибирской области в сегменте СМБ по итогам года увеличилось за год на 18%. Это стало возможным благодаря системной работе с предпринимателями, постоянному расширению портфеля услуг для бизнеса и развитию дистанционных каналов обслуживания. В целом по стране, банк, в ходе реализации четырехлетней стратегии, удвоил количество активных клиентов среднего и малого бизнеса до 1 млн предпринимателей и компаний.

Объем гарантийного портфеля с начала года вырос на 33%. Основная его доля приходится на гарантии исполнения контрактов, что стало особенно актуальным в период неопределенности и перестройки логистики.

- Ключевыми задачами для нас в прошлом году стали поддержка клиентов, предоставление им необходимых инструментов для перенастройки бизнеса, выстраивания логистических цепочек. Мы видим, что предприниматели ищут возможности для освоения новых рынков - в кредитном портфеле банка в регионе более 50% занимают кредиты на инвестиционные цели. Наиболее заметный рост отмечается в сегменте строительства: за год портфель проектного финансирования увеличился на 80%. Не менее важным было предоставить бизнесу возможность размещения средств с гарантированным доходом, чем и воспользовались предприниматели, отдавая предпочтение рублевым вкладам, - прокомментировал Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области.

По итогам 2022 года совокупный кредитно-гарантийный портфель розничного и корпоративного бизнеса ВТБ в Новосибирской области увеличился на 20% и превысил 200 млрд рублей. Портфель привлеченных средств достиг 135 млрд рублей.