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НовостиОбщество11 апреля 2023 5:36

«Ценой улова может стать собственная жизнь»: спасатели запретили рыбакам выходить на лед из-за вскрытия Новосибирского водохранилища

Спасатели предупредили рыбаков о резком повышении уровня Новосибирского водохранилища и ледоходе с 11 апреля
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске начался ледоход.

В Новосибирске начался ледоход.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Новосибирске со вторника, 11 апреля, на Обском море начался активный ледоход. В группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте» любителей порыбачить или проехаться по льду на автомобиле предупредили об опасности.

Новосибирское водохранилище начинает резко наполняться стаявшим снегом и льдом. Из-за этого оставшиеся ледяные глыбы поднимаются, ломаются и отходят от берега. Там могут образоваться промоины и открытые участки воды.

– Выход на лёд и особенно выезд на транспорте Новосибирского водохранилища запрещён! Любителям зимней ловли рыбы следует воздержаться от своего увлечения до следующего зимнего сезона, ибо ценой улова может стать собственная жизнь! – сообщили спасатели.

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