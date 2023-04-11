«Заплакали» раньше времени: в Новосибирской области березы начали давать сок

Собирать березовый сок в Новосибирской области можно до начала мая.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
В Новосибирской области уже можно собирать березовый сок. Первые деревья «заплакали» еще на Благовещение, хотя по первым прогнозам, давать сок они должны были начать после 10 апреля.
— Явление, называемое сокодвижением, у всех деревьев и кустарников не связано с конкретными датами, а зависит от температуры воздуха. Первые капли сока на сломах веток берез я увидел 7 апреля. Но возвраты морозной погоды блокируют сокодвижение. Оно возобновляется при оттепелях и длится до распускания почек и сережек на березах, — рассказал КП-Новосибирск биолог Алексей Яновский.
По словам биолога, сок можно собирать до начала мая.
— Дольше всего собирали сок в суперхолодную весну 1998 года. Тогда сокодвижение закончилось 25 мая, — делится Яновский.
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