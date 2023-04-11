В Новосибирске готовы заплатить более 5,1 миллиарда рублей за два этапа строительства нового кампуса НГУ

В Новосибирске строительство двух этапов кампуса НГУ обойдется в сумму более 5 миллиардов рублей. Фото: НГУ.

За два этапа строительства кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета планируют заплатить почти 5,17 миллиарда рублей. Застройщиком выступает НГУ, аукцион на госзакупках разместила столичная публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства».

Подрядчик должен будет построить научно-исследовательский центр и учебно-научный центр института медицины и психологии В. Зельмана. В список работ входят разработка проектной документации, строительство и оснащение корпусов.

При этом в аукцион не входит постройка еще одного объекта второй очереди возведения кампуса – корпуса для проектной работы студентов с библиотекой нового типа.

На сайте университета сообщается, что ориентировочная общая стоимость второй очереди строительства по ценам на 2021 год составляла 5,8 миллиарда рублей. Финансирование выделяет федеральная адресная инвестиционная программа.

Если первый этап строительства планируют завершить уже к 2024 году, то эти два корпуса введут в эксплуатацию лишь в 2026 году.

Напомним, ранее КП-Новосибирск показывала проект нового кампуса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber