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НовостиОбщество11 апреля 2023 4:23

В Новосибирской области начнется голосование по выбору парков и скверов для благоустройства

Поучаствовать в опросе смогут все россияне старше 14 лет
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Новосибирцы смогут выбрать места для благоустройства и названия для обновленных парков.

Новосибирцы смогут выбрать места для благоустройства и названия для обновленных парков.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирцы выберут скверы и парки, которым требуется благоустройство. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Голосование пройдет с 15 апреля по 31 мая по объектам в разных городах региона: в Барабинске, Бердске, Искитиме, Карасуке, Краснообске, Куйбышеве, Оби, Татарске, Тогучине, а также в Новосибирске.

Опрос начнется на портале нацпроекта «Жилье и городская среда». Участвовать в голосовании, подтвердив свою личность через «Госуслуги», смогут все россияне старше 14 лет. Выбранные скверы и парки благоустроят в 2024 году.

Помимо объектов благоустройства, жителям предложат выбрать, какие именно работы будут проведены в парках, и как назвать обновленные скверы.

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