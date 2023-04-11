В Новосибирске назвали районы с самыми дорогими и самыми дешевыми новостройками

За последний год в Новосибирске выросли цены на новостройки. Фото: Александр ГЛУЗ

В 2022 году цены на новостройки в Новосибирске выросли на 7% — до 123,4 тысячи рублей за квадратный метр, сообщает база недвижимости «ЦИАН». Больше всего квартиры подорожали в Калининском районе (на 31,5% — до 105,2 тыс. руб.), Ленинском (на 22,7% — до 100,7 тыс. руб.) и Центральном (на 21,8% — до 153 тыс. руб.). Самая дорогая вторичка находится в Советском, Октябрьском и Кировском районах

В двух районах за год цены, наоборот, снизились: на 0,6% (до 130,8 тыс. руб. за «квадрат») в Железнодорожном районе и на 2,2% (до 118,8 тыс. руб. за «квадрат») в Дзержинском. Самое дешевое вторичное жилье можно купить в Заельцовском, Калининском и Дзержинском районах.

По данным сайта RealtyMag.ru, за первый квартал 2023 года стоимость одного квадрата во вторичном жилье в среднем по городу выросла со 104,3 тыс. рублей до 105, 08 тыс. рублей. Один «квадрат» в новостройке, наоборот, упал в цене со 119,8 тыс. рублей до 115,4 тыс.рублей.

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