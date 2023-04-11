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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 3:38

Бастрыкину доложат о нападении подростка-поджигателя на девушку и ребенка под Новосибирском

Глава СКР поручил сообщить ему подробности об инциденте
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Бастрыкин заинтересовался краснообским поджигателем. Фото: предоставлено потерпевшей.

Бастрыкин заинтересовался краснообским поджигателем. Фото: предоставлено потерпевшей.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией, произошедшей 8 апреля в рабочем поселке Краснообск Новосибирской области. Напомним, там подросток пытался поджечь людей: он распылял огненные облака в лицо девушке и ребенку с помощью дезодоранта и зажигалки.

Как сообщили в СКР, новосибирские следователи доложат Александру Бастрыкину об обстоятельствах этого инцидента.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что материалы происшествия передадут из полиции в следственный комитет.

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