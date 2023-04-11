Заморозил сирот: чиновник районной администрации в Новосибирской области попал под уголовное дело

Чиновник районной администрации выдал сиротам непригодные для жилья квартиры. Фото: пресс-служба прокуратуры НСО.
В Новосибирской области заместителя главы Здвинского района подозревают в выдаче непригодных для проживания квартир детям-сиротам. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
В ноябре 2022 года чиновник принял у продавца две квартиры без проведения экспертиз и заселил туда сирот. При этом там не было ни электричества, ни отопления, ни водоснабжения. Как уточнили в прокуратуре, за зиму в помещениях промерзли двери, окна и стены.
В отношении замглавы района возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Ему может грозить до 4 лет лишения свободы.
Прокурор района проконтролирует ход и результаты расследования.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что 30-летняя мошенница построила финансовую пирамиду, обманув доверчивых вкладчиков на 46 миллионов рублей.
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