Заморозил сирот: чиновник районной администрации в Новосибирской области попал под уголовное дело

Чиновник районной администрации выдал сиротам непригодные для жилья квартиры. Фото: пресс-служба прокуратуры НСО.

В Новосибирской области заместителя главы Здвинского района подозревают в выдаче непригодных для проживания квартир детям-сиротам. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В ноябре 2022 года чиновник принял у продавца две квартиры без проведения экспертиз и заселил туда сирот. При этом там не было ни электричества, ни отопления, ни водоснабжения. Как уточнили в прокуратуре, за зиму в помещениях промерзли двери, окна и стены.

В отношении замглавы района возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Ему может грозить до 4 лет лишения свободы.

Прокурор района проконтролирует ход и результаты расследования.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что 30-летняя мошенница построила финансовую пирамиду, обманув доверчивых вкладчиков на 46 миллионов рублей.

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