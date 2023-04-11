В Новосибирске возле ТРЦ «Мега» начали строить новый магазин

В Новосибирске может появиться аналог ушедшей из страны «Икеа». Фото: Иван МАКЕЕВ

Около ТРЦ «Мега» в Новосибирске началось строительство нового магазина. Возможно, эта площадка станет заменителем «ИКЕА», которая ушла из России.

Строительные работы идут уже несколько недель на пустыре между «Мегой» и Бугринским мостом. Участок под строительство мэрия передала компании «Ноис Импорт» — она занимается продажей мебели и товаров для дома. По данным налоговой службы, чистая прибыль компании за 2021 составила 14,8 млн рублей, а выручка — 776,5 млн рублей.

Напомним, в сентябре 2022 года магазин «ИКЕА» в Новосибирске объявил о своей ликвидации, а сотрудников компании уволили. Дата ликвидации компании, официально прописанная в Едином государственном реестре юридических лиц и разосланная в ведомства (в том числе и указанная в уведомлении, которое получил профсоюз) – 14 августа 2023 года.

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