Новосибирск получит помощь из областного бюджета на приобретение троллейбусов

Область поможет Новосибирску закупиться новым общественным транспортом. Фото: МКП "Горэлектротранспорт".
Область поможет Новосибирску решить проблему с обновлением автопарка общественного транспорта. При закупках новых троллейбусов, автобусов и трамваев уровень софинансирования из облбюджета возрастет до 80 %. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Так, деньги направят на покупку 129-ти новых троллейбусов, семи автобусов и обновление 10-ти трамваев. Увеличение суммы софинансирования с 50 до 80 % губернатор Новосибирской области одобрил 10 апреля.
В 2023 году Новосибирску будет выделена субсидия в размере 799 миллионов рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер