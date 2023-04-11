Новосибирск получит помощь из областного бюджета на приобретение троллейбусов

Область поможет Новосибирску закупиться новым общественным транспортом. Фото: МКП "Горэлектротранспорт".

Область поможет Новосибирску решить проблему с обновлением автопарка общественного транспорта. При закупках новых троллейбусов, автобусов и трамваев уровень софинансирования из облбюджета возрастет до 80 %. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Так, деньги направят на покупку 129-ти новых троллейбусов, семи автобусов и обновление 10-ти трамваев. Увеличение суммы софинансирования с 50 до 80 % губернатор Новосибирской области одобрил 10 апреля.

В 2023 году Новосибирску будет выделена субсидия в размере 799 миллионов рублей.

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