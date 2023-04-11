«Целевизация», «янот» и «пылевой дневник»: стали известны самые смешные ошибки новосибирцев в «Тотальном диктанте»

Стало известно, какие самые странные и смешные ошибки новосибирцы допустили в Тотальном диктанте. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске продолжают подводить итоги «Тотального диктанта – 2023». На этот раз филологи назвали самые смешные ошибки, которые участники акции допустили в своих работах.

– Неожиданно много трудностей вызвало слово цивилизация: в работах встречалась загадочная целевизация, а полевой дневник превратился в пылевой, – рассказал председатель Филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов.

Руководитель экспертной комиссии диктанта в Новосибирске Марина Шпильман заметила, что участники умудрились написать даже простые слова с ошибками, например: «янот», «ряпчек», «муровей» и «борсук».

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, какое слово в диктанте оказалось для горожан самым сложным.

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