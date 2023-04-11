Новосибирцы встали в 6-балльные пробки утром 11 апреля из-за ям на дорогах

Пробки осложнили утро новосибирцев во вторник, 11 апреля.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Утром во вторник, 11 апреля, новосибирцы застряли в 6-балльных пробках. По данным карт 2ГИС, сложно проехать по улице Большой и Станционной.
На затрудненный проезд из-за ям на дорогах пожаловались водители на Советском шоссе, Димитровском мосту и «тёщином языке».
Стоят Октябрьский мост, улица Большевистская и Кирова, 1-е Мочищенское шоссе, Богдана Хмельницкого и Учительская.
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