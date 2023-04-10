Депутаты Заскобрания помогли укомплектовать УАЗы для российских военных на СВО

Очередная партия автомобилей отправилась из Новосибирска в зону СВО. Фото: Заксобрание НСО

Вагоны с техникой для российских военнослужащих, участвующих в проведении спецоперации, помогли укомплектовать депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области. Очередная партия автомобилей отправилась из Новосибирска в зону СВО.

— УАЗики подготовлены, укомплектованы, все необходимые запчасти имеются. Поэтому они могут сразу вступать в рабочий режим, — говорит депутат Законодательного Собрания Евгений Покровский.

Техника предоставлена жителями региона, решившими оказать помощь российским военнослужащим. Отправка состоялась в рамках совместного проекта Народного фронта и ОАО «Российские железные дороги», которые бесплатно предоставляют вагоны для отправки груза, каждому региону — свою платформу. Проект объединяет усилия предприятий, организаций и автовладельцев, готовых передать в дар новосибирским бойцам транспортные средства. И в этом плане Новосибирску есть чем гордиться: по объемам помощи наш регион в числе лидеров, невзирая на трудности с доставкой, связанные с удаленностью от места проведения СВО. На этот раз Новосибирская область отправила семь УАЗиков, три из них — от депутатов регионального парламента

— Это долг каждого живущего в нашей стране. Это долг каждого — помогать нашим воинам, которые сегодня находятся в непростых условиях! — убежден Евгений Покровский.

Депутат Законодательного Собрания Валерий Ильенко уточнил, что Инициативу поддержал Председатель Законодательного Собрания Андрей Иванович Шимкив.

— Автомобили пойдут адресно в наши подразделения, которые формировались в августе. Это зенитный, зенитно-ракетный полк, реактивный полк и батальон связи. Мы знаем, кто их будет встречать, мы знаем, куда они попадут. И мы уже знаем, что они там востребованы, — отметил Андрей Шимкив.

По словам представителей Народного фронта, сейчас в условиях весенней распутицы и бездорожья в зоне СВО очень нужны машины высокой проходимости. Вклад депутатов Заксобрания Новосибирской области поможет решить поставленные задачи и спасти жизни.

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