В Новосибирске будут судить мебельщика за мошенничество на 1,7 миллион рублей. Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

В Новосибирске будут судить мебельщика за мошенничество на 1,7 миллион рублей. Он брал с людей деньги за заказы, обещая сделать им мебель, но в итоге — свою работу так и не выполнял.

— С июля 2021 по июль 2022 года обвиняемый арендовал 2 офисных помещения в ТЦ «Речной». Там принимали заказы на изготовление корпусной мебели. После заключения договора клиент вносил предоплату в размере от 50 до 70% стоимости заказа. Деньги мебельщик тратил по своему усмотрению, а свои обязательства по договору не выполнял. Когда наступали сроки отдавать мебель заказчикам, он под разными предлогами переносил срок исполнения поставки готового изделия, — рассказали в Управлении Судебного департамента в Новосибирской области.

Теперь сибиряка обвиняют в мошенничестве по статье 159 УК РФ. Потерпевшими по делу проходят 12 человек, а общая сумма ущерба — 1 730 357 рублей. Все потерпевшие в рамках уголовного дела заявили гражданские иски.

Первое заседание по делу мебельщика состоялось 10 апреля. Суд огласил обвинительное заключение, а также допросил 4 потерпевших. Свою вину мужчина не признает. Следующее заседание назначено на 18 мая.

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