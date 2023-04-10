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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 18:32

Новосибирские полицейские поймали наркокурьера со 153 свертками мефедрона

Всего у преступника изъяли 150 граммов наркотика
Данила ШУЛЯК
У преступника изъяли 153 свертка общим весом в 150 граммов. Фото: коллаж из стоп-кадров видео от УТ МВД НСО.

У преступника изъяли 153 свертка общим весом в 150 граммов. Фото: коллаж из стоп-кадров видео от УТ МВД НСО.

В Новосибирске транспортные полицейские задержали закладчика, который нес 153 свертка с мефедроном. Об этом сообщили в УТ МВД по региону в понедельник, 11 апреля.

— В районе ж/д платформы Пригородный простор задержали 24-летнего жителя Кировского района, который хотел сбыть крупную партию наркотиков. В конце прошлого года мужчина согласился работать курьером и стал получать партии запрещенных веществ, которые продавал через тайники-закладки. Он делал их вдоль железной дороги, — сообщили в ведомстве.

Сначала у преступника изъяли 153 свертка с мефедроном. После этого полицейские нашли еще 44 закладки, которые курьер успел сделать возле железной дороги. Всего нашли 150 граммов наркотика.

На задержанного завели дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Сейчас он в СИЗО.

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