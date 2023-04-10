В Новосибирской области нашли подрядчика, который отремонтирует дороги за 246 миллионов

На ремонт дорог планируют потратить 246 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области нашли подрядчика, который отремонтирует дороги в Маслянинском и Искитимском районе за 246 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте Госзакупок.

Компания заключила два контракта с областным ТУАДом. Первый на сумму 139 721 615 рублей — на ремонт 18-километрового участка дороги «Сузун — Битки — Преображенка» в Искитимском районе, а второй — на ремонт 104 километров участка трассы «Р-256» -Черепаново — Маслянино" в Маслянинском районе. На сумму в 106 550 616 рублей.

Планируется, что работы начнутся уже в этом году.

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