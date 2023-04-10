«Застрял, когда убегал»: под Новосибирском дачник нашел в заборе мертвого зайца

Заяц застрял в заборе. Фото: предоставлено Александром

Приехав на свою дачу в СНТ «Озерки» в районе Сокура Александр нашел в заборе мертвого зайца. Как пояснил сибиряк КП-Новосибирск, скорее всего, животное застряло там, пытаясь от кого-то убежать.

— Когда приехал на дачу, сразу заметил на заборе какое-то белоснежное пятно, белее, чем снег. Подойдя ближе, разглядел, что это заяц. Сначала подумал, что ему нужна помощь, но он оказался уже мертвым. Видимо, застрял, когда убегал от кого-то, может, кто-то спугнул его. Мне рассказывали, что в природе такое бывает, когда зайцы застревают между веток деревьев, — пояснил сибиряк.

Мужчина также отметил, что в этом году в местности, где располагается его дача, было очень много зайцев: то тут, то там можно было заметить заячьи следы.

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