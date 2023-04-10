Синоптики обещают новосибирцам перепады температур от -6 до +11 градусов

Новосибирскую область ждут перепады температур от -6 до +11 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирскую область ждут перепады температур от -6 до +11 градусов. Похолодание синоптики обещают ночью 11 апреля, а потепление — днем 13.

— Во вторник, 11 апреля, ночью в Новосибирской области температура может опуститься до -1…-6 градусов. Ночью осадков не ожидается, а днем возможен небольшой мокрый снег. Температура воздуха поднимется до +1…+3 градусов, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре. — В четверг, 13 апреля, в регионе ночью температура опустится до -1…+1, а днем потеплеет до +9…+11. Осадков не ожидается.

Потепление 13 апреля сибирякам обещает и сервис Яндекс. Погода. Местные синоптики обещают пасмурную погоду, но без осадков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber