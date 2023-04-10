Синоптики обещают новосибирцам перепады температур от -6 до +11 градусов

Новосибирскую область ждут перепады температур от -6 до +11 градусов.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Новосибирскую область ждут перепады температур от -6 до +11 градусов. Похолодание синоптики обещают ночью 11 апреля, а потепление — днем 13.
— Во вторник, 11 апреля, ночью в Новосибирской области температура может опуститься до -1…-6 градусов. Ночью осадков не ожидается, а днем возможен небольшой мокрый снег. Температура воздуха поднимется до +1…+3 градусов, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре. — В четверг, 13 апреля, в регионе ночью температура опустится до -1…+1, а днем потеплеет до +9…+11. Осадков не ожидается.
Потепление 13 апреля сибирякам обещает и сервис Яндекс. Погода. Местные синоптики обещают пасмурную погоду, но без осадков.
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