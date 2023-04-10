Мобилизованному из Тувы вынесли приговор за смерть сослуживца в новосибирском лагере

Мобилизованному из Тувы вынесли приговор за смерть другого военнослужащего на территории лагеря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобилизованному из Тувы вынесли приговор за смерть другого военнослужащего на территории лагеря в Бердске. Об этом сообщил Новосибирский гарнизонный суд.

Случилась это в ноябре 2022 года. Между мужчинами произошел конфликт, в результате которого тувинец толкнул сослуживца, тот упал на пол и ударился головой. Через несколько дней он скончался в больнице из-за отека мозга, развившегося после травмы головы.

— Суд приговорил признать мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев, — сообщили в суде. — В соответствии со статьей 73 УК РФ считать назначенное наказание условным и установить ему испытательный срок в 1 год, в течение которого осужденный должен своим поведением доказать свое исправление.

В период испытательного срока, тувинец будет обязан не менять постоянное место жительства без уведомления правоохранителей.

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