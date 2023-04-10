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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 15:31

Мобилизованному из Тувы вынесли приговор за смерть сослуживца в новосибирском лагере

Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности
Галина СИМОНОВА
Мобилизованному из Тувы вынесли приговор за смерть другого военнослужащего на территории лагеря.

Мобилизованному из Тувы вынесли приговор за смерть другого военнослужащего на территории лагеря.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобилизованному из Тувы вынесли приговор за смерть другого военнослужащего на территории лагеря в Бердске. Об этом сообщил Новосибирский гарнизонный суд.

Случилась это в ноябре 2022 года. Между мужчинами произошел конфликт, в результате которого тувинец толкнул сослуживца, тот упал на пол и ударился головой. Через несколько дней он скончался в больнице из-за отека мозга, развившегося после травмы головы.

— Суд приговорил признать мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев, — сообщили в суде. — В соответствии со статьей 73 УК РФ считать назначенное наказание условным и установить ему испытательный срок в 1 год, в течение которого осужденный должен своим поведением доказать свое исправление.

В период испытательного срока, тувинец будет обязан не менять постоянное место жительства без уведомления правоохранителей.

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