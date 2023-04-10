В Новосибирске полицейские начали проверку после того, как девушка ударила парня ножницами

Мужчина написал заявлению, в полиции начали проверку. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске полицейские начали проверку после нападения 24-летней девушки на своего возлюбленного с ножницами. Напомним, как стало известно КП-Новосибирск, конфликт у молодых людей случился из-за ревности.

— Заявление зарегистрировано в полиции в установленном порядке. Полицейские проводят проверку и устанавливают подробности произошедшего, — рассказали КП-Новосибирск в ГУ МВД по региону.

Известно также, что дама уже не в первый раз нападает на кавалера из ревности. В этот раз она целилась в шею, но мужчина успел защититься рукой.

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