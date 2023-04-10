В Новосибирске полицейские начали проверку после того, как девушка ударила парня ножницами

Мужчина написал заявлению, в полиции начали проверку.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирске полицейские начали проверку после нападения 24-летней девушки на своего возлюбленного с ножницами. Напомним, как стало известно КП-Новосибирск, конфликт у молодых людей случился из-за ревности.
— Заявление зарегистрировано в полиции в установленном порядке. Полицейские проводят проверку и устанавливают подробности произошедшего, — рассказали КП-Новосибирск в ГУ МВД по региону.
Известно также, что дама уже не в первый раз нападает на кавалера из ревности. В этот раз она целилась в шею, но мужчина успел защититься рукой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Ты меня не любишь!»: в Новосибирске девушка ударила парня ножницами из ревности
В Новосибирске девушка ударила парня ножницами из ревности (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер