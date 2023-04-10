Полиция заинтересовалась инцидентом. Фото: предоставлено Евгением Майоровым

В Новосибирске полиция начала проверку после того, как мужчина избил соседку у подъезда жилого дома №27 на улице Высоцкого. Напомним, инцидент случился 5 апреля: парень зашел с женщиной в лифт, спустился, вышел из подъезда, и уже на улице сначала толкнул ее на лед, а потом стал бить руками и ногами.

— Поступившие от жительницы Октябрьского района сообщения и заявления по факту нанесения ей телесных повреждений гражданином зарегистрированы в установленном порядке. Потерпевшей будет выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить степень тяжести вреда здоровью. По результатам СМЭ будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

По словам сына женщины, у его 59-летней матери много ушибов и сотрясение мозга.

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