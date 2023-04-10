В Новосибирске женщину на восьмом месяце беременности высадили из трамвая

Беременную жительницу Новосибирска выгнали из трамвая № 18. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Беременную жительницу Новосибирска выгнали из трамвая № 18. А все потому, что карта женщины оказалась в «стоп-листе». О произошедшем сибирячка рассказала в группе «Гортранспорт Новосибирска Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам женщины, она села в трамвай на остановке «Юго-западный». Наличных у пассажирки при себе не было, поэтому она стала расплачиваться банковской картой через терминал.

− Прикладываю карту, мне кондуктор говорит, что карта в «стопе» и заблокирована. Я удивилась, такого быть не может. Прикладываю еще раз, она говорит, что не проходит снова и начинает выгонять из транспорта, − сообщила сибирячка.

Местная жительница открыла приложение банка и показала кондуктору, что деньги на карте есть. Однако, по ее словам, работница общественного транспорта начала кричать и требовать выйти из трамвая.

Женщина призналась, что тоже повысила голос. Урегулировать конфликт не получилось, и беременная пассажирка оказалась на улице. Вскоре она обнаружила, что деньги за проезд – 30 рублей, все-таки списались.

Данная ситуация возмутила сибирячку. Она подчеркнула – неисправность терминала не дает право оскорблять и выгонять пассажиров.

В комментариях новосибирцы отметили, что карта находится в «стоп-листе» не из-за отсутствия на ней денег в данный момент. Это значит, что за одну из прошлых поездок не списалась плата, поэтому на карте образовалась задолженность. Закрыть долг можно только через специальный сервис.

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