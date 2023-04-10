Полиция ищет парней, которые сжигали картину на крыше дома в Новосибирске

Полицейские ищут парней, которые сжигали картину на крыше дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске полицейские ищут троих юношей, которые сжигали картину на крыше дома в Ленинском районе. Об этом КП-Новосибирск рассказали в ГУ МВД по региону в понедельник, 10 апреля.

— Сообщение о произошедшем зарегистрировано. Сотрудники отдела полиции №7 Ленинского района устанавливают личности юношей и выясняют все подробности инцидента, — сообщили в ведомстве.

Пока неясно, зачем парни решили избавиться от имущества таким способом.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как мужчина поджег автомойку на улице Трикотажной. Преступник облил постройку горючим веществом.

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