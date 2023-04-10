Новосибирцам назвали стоимость борщевого набора в апреле

В Новосибирске цена борщевого набора в апреле 2023 года составила 114,81 рубля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске цена борщевого набора в апреле 2023 года составила 114,81 рубля. Информация опубликована на сайте «Индекс борща».

Эксперты посчитали общую стоимость основных компонентов любимого многими «первого» − картофеля, капусты, лука, морковки, свеклы и курицы. Также в набор входят сметана, хлеб и чеснок – неотъемлемые спутники популярного блюда.

Интересно, что цена на продукты немного снизилась. Так, в марте 2023 года индекс борща составлял 115.85 рубля.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске продукты для борща за год подешевели на 30%.

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