Новосибирские трамваи №10 и №18 будут ходить по новой схеме с 14 апреля

Схему движения трамваев изменят с 14 до 17 апреля. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске временно изменят маршруты двух левобережных трамваев — №10 и №18. Об этом рассказали в муниципалитете города в понедельник, 10 апреля.

— С 14 до 17 апреля движение трамваев изменят из-за ремонта путей на пересечении улиц Невельского и Широкой, — сообщили в мэрии Новосибирска.

Оба трамвая ходят до остановки «Юго-Западный ж/м», но №10 стартует от «Бугринской рощи», а №18 — от остановки «Пос. Чемской». Более подробную схему движения можно прочитать на сайте ведомства.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как изменят схему движения из-за строительства четвертого моста через Обь.

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