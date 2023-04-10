Новосибирцы заметили в небе необычное облако со свечением

Необычное облако со свечением заметили в небе жители Новосибирской области.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Необычное облако со свечением заметили в небе жители Новосибирской области. Публикация появилась в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Снимки сделаны в минувшую субботу. На них запечатлено небольшое облако, часть которого окрашена в розово-желтый цвет. Увиденное впечатлило интернет-пользователей.
Часть облака окрашена в розово-желтый цвет. Фото: скриншот из группы АСТ-54
− Красота! – отреагировала подписчица.
Одна из местных жительниц предположила, что это – так называемая «огненная радуга». Речь идет об оптическом эффекте в атмосфере, при котором на фоне перистых облаков из-за преломления света образуется радуга.
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