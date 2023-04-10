«Ты меня не любишь!»: в Новосибирске девушка ударила парня ножницами из ревности

Девушка целилась в шею, но попала в руку. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирске 24-летняя ревнивица оставила швейные ножницы в руке 51-летнего возлюбленного. Об инциденте КП-Новосибирск сообщил источник в понедельник, 10 апреля.

— Все случилось в районе 2 часов ночи в Советском районе. Девушка сказала ему: «ты меня не любишь!», а потом ударила чем-то вроде больших швейных ножниц. Целилась в шею, но он закрылся рукой — удар пришелся в кисть, — рассказал инсайдер.

Новосибирец получил колото-резаную рану левой руки. Порез получился около 2,5 сантиметров. В больнице руку обработали и перебинтовали — зашивать не пришлось.

По словам источника, этот случай — не первый в истории пары. До этого пылкая дама уже нападала на любимого с ножницами. Первый раз попала в предплечье, а во второй — в шею.

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