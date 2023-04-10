Новосибирская область отправила семь УАЗиков в зону спецоперации

Новосибирцы отправили семь УАЗиков в зону спецоперации на Украине. Фото: https://zsnso.ru/

Новосибирцы отправили семь УАЗиков в зону спецоперации на Украине. Об этом сообщили на сайте Законодательного Собрания Новосибирской области.

Депутаты Заксобрания помогли укомплектовать вагоны с техникой, предназначенной для военнослужащих. По словам депутата Евгения Покровского, все машины подготовлены и оборудованы необходимыми запчастями.

Технику предоставили жители Новосибирской области. Три УАЗика передали депутаты регионального парламента.

− Отправка состоялась в рамках совместного проекта Народного фронта и ОАО «Российские железные дороги», которые бесплатно предоставляют вагоны для отправки груза, каждому региону – свою платформу, − отметили в публикации.

В Заксобрании подчеркнули, что автомобили передадут в зенитный, зенитно-ракетный и реактивный полки, а также в батальон связи.

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