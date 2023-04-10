В Новосибирске новым начальником отдела полиции №10 стал Михаил Федоров

Новый начальник уже работает в должности. Фото: Олег ЗОЛОТО

У отдела полиции №10 в Новосибирске новый начальник. Об этом КП-Новосибирск рассказали в ГУ МВД России по региону в понедельник, 10 апреля.

— Теперь начальник отдела — подполковник полиции Михаил Александрович Федоров. Сегодня он заступил на должность, — сообщили в ведомстве.

Ранее исполняющим обязанности начальника «Советского» отдела был майор полиции Денис Земцов.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала, что полицейские уже начали искать подростков, пытавшихся поджечь женщину с ребенком. Юноши подкараулили сибирячку с младшим братом и направили в нее струю дезодоранта, поджигая ее.

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