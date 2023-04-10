Губернатор Андрей Травников поручил провести ярмарку местных производителей в Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников обозначил меры по развитию в регионе сферы торговли, поддержке новосибирских товаропроизводителей. Фото: Правительство НСО

Губернатор Андрей Травников обозначил меры по развитию в регионе сферы торговли, поддержке новосибирских товаропроизводителей.

— По итогам нашей встречи с региональным отделением «Опоры России», предпринимателями были высказаны пожелания и конкретные предложения по активному продвижению наших местных товаропроизводителей в торговых точках, сетях, информационному продвижению. Напомню некоторые предложения — проведение отдельной ярмарки местных производителей «Новосибирь», содействие размещению на свободных площадях торговых центров магазинов местных производителей, в первую очередь легкой промышленности, брендирование отдельных зон в магазинах, где размещены товары новосибирских или сибирских производителей. Поэтому буду требовать, чтобы были реализованы дополнительные мероприятия и меры. В мае мы согласовали знаковую дату, когда все это должно состояться — День российского предпринимательства, 26 мая, — подчеркнул глава региона.

Потребительский рынок занимает одно из ведущих мест в структуре экономики региона. На долю оптовой и розничной торговли, гостиниц и предприятий общественного питания приходится 16,6% валового регионального продукта области и 19,1% численности всех работников, занятых в экономике Новосибирской области.

Минпромторгом НСО в 2022 году было проведено 13 оптово-розничных универсальных ярмарок, 2 гастрономические ярмарки и ярмарка товаропроизводителей Новосибирской области в рамках форума «Дни ритейла в Сибири», участниками которых стали около 2 тысяч товаропроизводителей и организаций торговли. Организована Областная социальная ярмарка, в рамках которой в ежедневном режиме 36 региональных товаропроизводителей и предприятий оптовой торговли реализуют собственную продукцию по ценам ниже средних потребительских цен по Новосибирской области.

В целом на территории Новосибирской области ежегодно проводится более 2500 ярмарочных мероприятий различной специализации. На ярмарках, проводимых органами власти, торговые места предоставлялись бесплатно.

Не менее важное направление — поддержка сельской торговли. В 2022 году в рамках поддержки работы магазинов в малочисленных и отдаленных селах было предоставлено 145 субсидий. Благодаря чему была сохранена торговля в 417 отдаленных населенных пунктах. Во всех объектах торговли обеспечено наличие ассортимента товаров первой необходимости с уровнем цен не выше среднестатистических по Новосибирской области.

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