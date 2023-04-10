Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 апреля 2023 9:08

В Новосибирске прокуратура выявила незаконные рекламные конструкции на улицах города

Работа по устранению нарушений продолжается
Анастасия ХРОМЫХ
На улицах Новосибирска обнаружили незаконные рекламные конструкции.

На улицах Новосибирска обнаружили незаконные рекламные конструкции.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На улицах Новосибирска обнаружили незаконные рекламные конструкции. Очередную проверку организовали сотрудники прокуратуры города и ГИБДД.

Некоторые баннеры были установлены с нарушениями. Например, располагались над проезжей частью или на опорах дорожных знаков, что запрещено. Это влечет административную ответственность, подчеркнули в прокуратуре.

− Для активизации работы органа местного самоуправления прокуратурой города мэру города внесено два представления с требованием о демонтаже указанных конструкций, взыскании ущерба, − отметили в ведомстве.

Кроме того, прокуратура внесла два представления начальнику управления МВД. В итоге сотрудники полиции активизировали работу по выявлению административных правонарушений по статье 14.37 КоАП РФ («Нарушения требований к установке и (или) эксплуатации рекламной конструкции»).

Так, за последний месяц составлено шесть протоколов. Также было выдано три предостережения об устранении нарушений.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber