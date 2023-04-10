В Новосибирске прокуратура выявила незаконные рекламные конструкции на улицах города

На улицах Новосибирска обнаружили незаконные рекламные конструкции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На улицах Новосибирска обнаружили незаконные рекламные конструкции. Очередную проверку организовали сотрудники прокуратуры города и ГИБДД.

Некоторые баннеры были установлены с нарушениями. Например, располагались над проезжей частью или на опорах дорожных знаков, что запрещено. Это влечет административную ответственность, подчеркнули в прокуратуре.

− Для активизации работы органа местного самоуправления прокуратурой города мэру города внесено два представления с требованием о демонтаже указанных конструкций, взыскании ущерба, − отметили в ведомстве.

Кроме того, прокуратура внесла два представления начальнику управления МВД. В итоге сотрудники полиции активизировали работу по выявлению административных правонарушений по статье 14.37 КоАП РФ («Нарушения требований к установке и (или) эксплуатации рекламной конструкции»).

Так, за последний месяц составлено шесть протоколов. Также было выдано три предостережения об устранении нарушений.

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