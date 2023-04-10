В Куйбышево под Новосибирском не стали возбуждать дело после массовой травли собак

В Новосибирской области полиция не возбудила дело после массовой травли собак. Фото: предоставлены Дмитрием.

В Новосибирской области полиция отказала в возбуждении уголовного дела жителям города Куйбышево, которые сообщили о массовой травле собак – как бездомных, так и своих домашних любимцев. Об этом КП-Новосибирск рассказал местный житель Дмитрий, который зимой обращался в полицию.

По его словам, на экспертизу забрали только тело бродячей собаки, остальные трупы просто убрали с улиц. А в пришедшем накануне ответе Дмитрию сообщили, что в возбуждении уголовного дела отказано.

– Написали, что собачка бездомная была, нашла препарат на улице – якобы крысиный яд. По всем остальным случаям никого не опросили, только сослались на экспертизу со слов ветеринарного врача, – сообщил КП-Новосибирск Дмитрий.

Напомним, жители Куйбышева подняли тревогу из-за участившихся случаях отравления собак в феврале этого года. Тогда местные нашли 13 мертвых животных.

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