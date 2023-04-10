Будь как Скрудж Макдак: детсадовцам объяснили, как копить деньги, на примерах из мультиков

Теперь ребята знают, как копить и хранить деньги. Фото: правительство НСО.

Работники новосибирского банка рассказали дошколятам, как правильно обращаться с деньгами. О необычном уроке для детей рассказали в правительстве региона.

— В игровой форме ребятишкам из детских садов рассказали, что такое деньги и зачем они вообще нужны. Детям объяснили, откуда они берутся в семье, на что их тратят и как копят. Теперь малыши знают, как сбережения попадают на банковскую карту и как их хранить, — указано на сайте.

Изучить сложную тему помогли герои мультфильмов. Фото: правительство НСО.

Финансовая грамотность — непростая тема для ребенка. Почему кто-то зарабатывает и приумножает деньги, а кто-то тратит все на пустяки, детям объяснили с помощью примеров из известных мультфильмов.

Теперь ребята знают, как копить и приумножать деньги. Фото: правительство НСО.

Детсадовцы поняли, чем миллиардер Скрудж Макдак отличается от азартного коня Юлия.

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